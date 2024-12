Με κορυφαίο τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ (γκολ και ασίστ), ο οποίος αποχώρησε τραυματίας τρία 24ωρα πριν από τον «τελικό» με την Αταλάντα στο Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με άνεση από την έδρα της Τζιρόνα (3-0) και μείωσε στους δύο βαθμούς την απόστασή της από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, έχοντας ματς λιγότερο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το νέο δώρο της Μπαρτσελόνα. Μετά το 2-2 των Μπλαουγκράνα κόντρα στην Μπέτις, η Βασίλισσα πέρασε με άνεση από την έδρα της Τζιρόνα (3-0) και μείωσε στους δύο βαθμούς την απόστασή της από την κορυφή της La Liga, έχοντας και ματς λιγότερο από την ομάδα του Χάνζι Φλικ.

Ο Ροντρίγκο τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση και τέθηκε νοκ άουτ, με τον Κάρλο Αντσελότι να ξεκινάει τον Μπραΐμ Ντίαθ ως παρτενέρ του Κιλιάν Μπαπέ στην επίθεση και τον Αρντά Γκουλέρ στα χαφ, επιλέγοντας για το κέντρο της άμυνας τον Ορελιέν Τσουαμενί αντί του Κάρλος Ασένθιο.

Οι γηπεδούχοι, προερχόμενοι από αποκλεισμό – σοκ στο Κύπελλο από την Λογρονιές, ομάδα τέταρτης κατηγορίας, μπήκαν πιο δυνατά, απειλώντας την εστία του Τιμπό Κουρτουά με Μπράιαν Χιλ, Μπόγιαν Μιόφσκι και Γιασέρ Ασπρίγια. Η Ρεάλ, μετά το εικοσάλεπτο, άρχισε να βγαίνει στην επίθεση με περισσότερες αξιώσεις, αν και η Τζιρόνα έχασε την καλύτερη ευκαιρία με σουτ άουτ του Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ, με την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου.

Ο Μπραΐμ Ντίαθ δοκίμασε τα ρεφλέξ του Πάουλο Γκατσανίγκα και, στο 36’, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ επιβεβαίωσε την καλή του φόρμα, ανοίγοντας το σκορ ύστερα από φάση διαρκείας και σουτ μέσα από την περιοχή που αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων για το 0-1.

Το γκολ του Άγγλου μέσου, ο οποίος έγινε ο πρώτος φέτος με τέρμα σε πέντε σερί αγωνιστικές και σε μιάμιση σεζόν έφτασε συνολικά όσα είχε ο Τόνι Κρόος σε δέκα (από 28 έκαστος) απελευθέρωσε την Βασίλισσα, η οποία βρήκε χώρους στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλε γρήγορα τέλος στην… σεμνή τελετή.

Ο Αρντά Γκιουλέρ, με ωραίο διαγώνιο σουτ ενώ έμπαινε στην περιοχή, σημείωσε το πρώτο φετινό του γκολ (55’), ύστερα από πολύ ωραία κάθετη του Μπέλινγκχαμ, ο οποίος τραυματίστηκε στην βουβωνική χώρα σε σύγκρουση με τον Φαν ντε Μπέεκ και αποχώρησε, με την Ρεάλ να αγωνιά ενόψει του καθοριστικού αγώνα με την Αταλάντα για το Champions League την Τρίτη (10/12, 22:00) στο Μπέργκαμο.

Ύστερα από νέα κόντρα, ο Κιλιάν Μπαπέ προστέθηκε και αυτός στους σκόρερ με διαγώνιο σουτ ύστερα από εξαιρετική κάθετη του Λούκα Μόντριτς, φτάνοντας τα έντεκα γκολ ως Μαδριδίστα σε όλες τις διοργανώσεις (62’). Είναι και το 200ό του Γάλλου σε επίπεδο πρωταθλήματος: 191 στην Ligue 1 και εννέα στην La Liga.

