Πίστη πως θα καταφέρουν να βρουν τη «χρυσή τομή» με τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού έχουν οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μόνο σίγουρο δεν είναι το μέλλον του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ στη Λίβερπουλ. Στην Ισπανία θεωρούν πως η αποχώρηση του από το «Άνφιλντ» για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο, με τα Μέσα της Μαδρίτης μάλιστα να τονίζουν πως οι «κόκκινοι» έχουν αποδεχτεί το συγκεκριμένο σενάριο.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του «Relevo» στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί αισιοδοξία όσον αφορά την υπόθεση του Άγγλου δεξιού μπακ. Όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο, οι άνθρωποι της Βασίλισσας πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό πως θα καταφέρουν να βρουν τη «χρυσή τομή» με τον Αλεξάντερ Άρνολντ ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού, όταν και θα μείνει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές εξελίσσονται θετικά και στη Ρεάλ υπάρχει πίστη πως στο τέλος ο Αλεξάντερ Άρνολντ θα γίνει κάτοικος Μαδρίτης και θα φορέσει τη φανέλα της Βασίλισσας.

🚨 BREAKING: Negotiations between Real Madrid and Trent Alexander-Arnold are ADVANCING WELL.



The club now believes he will join as a free agent in summer 2025. @Rodra10_97 pic.twitter.com/RrcBDbEpL4