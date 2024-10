Οι πλυμμήρες στη Βαλένθια φαίνεται πως θα οδηγήσουν σε αναβολή της αναμέτρησης των «νυχτερίδων» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο το επιβαρυμένο πρόγραμμα της Βασίλισσας δημιουργεί πρόβλημα με την εύρεση νέας ημερομηνίας.

Οι πλυμμήρες έχουν σαρώσει την περιοχή της Βαλένθια τα τελευταία 24ωρα, με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 70 και την Ισπανία να θρηνεί και να διανύει πολύ δύσκολες στιγμές. Το ποδόσφαιρο μπροστά σε τέτοια ζητήματα έρχεται σε δεύτερη μοίρα και όπως όλα δείχνουν η αναμέτρηση της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μεστάγια» θα αναβληθεί, με τις δύο ομάδες να έχουν ήδη επικοινωνήσει και να περιμένουν το οριστικό «οκ» της διοργανώτριας αρχής της La Liga.

Παρότι οι άνθρωποι της ισπανικής λίγκας είναι πρόθυμοι να εγκρίνουν το αίτημα της Βαλένθια, το επιβαρυμένο πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ως προς την εύρεση νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Διότι τουλάχιστον μέχρι και τον Φλεβάρη, η Βασίλισσα δεν έχει καθόλου χώρο για να παίξει τον συγκεκριμένο αγώνα.

Όπως αποκαλύπτει τη «Relevo» οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στα τέλη του Δεκέμβρη βάζουν «βέτο» όσον αφορά τη διεξαγωγή του αγώνα πριν από το τέλος του 2024. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως η αναμέτρηση θα διεξαχθεί άμεσα στις αρχές του 2025.

Για να διεξαχθεί το παιχνίδι τον Γενάρη του 2025, θα πρέπει και οι δύο να αποκλειστούν από το Κύπελλο ώστε να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο χώρος στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, εάν δεν συμβεί αυτό, τότε η La Liga θα πρέπει να περιμένει την πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, καθώς εάν η Βασίλισσα τερματίσει εντός της πρώτης οκτάδας στην League Phase τότε θα έχει ελεύθερες ημέρες μέσα στον Φλεβάρη.

Εάν όμως η Ρεάλ τερματίσει στη ζώνη 9-24, τότε και ο Φεβρουάριος θα «γεμίσει» και έτσι δεν θα υπάρχει χώρος για το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Εάν η τύχη... παίξει τόσο άσχημο παιχνίδι στη διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος, τότε η εξ αναβολής αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής θα χρειαστεί να διεξαχθεί στα τέλη του Μάη, ανάμεσα στην προτελευταία και την τελευταία αγωνιστική!

🚨 JUST IN: IF Real Madrid vs. Valencia is postponed. The game would have to wait until January / February. Or if not, possibly until May. @relevo pic.twitter.com/radFUb9tuQ