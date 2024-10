Καθόλου βέβαιη δεν θεωρείται η διεξαγωγή ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μεστάγια» λόγω των πλυμμηρών που έχουν πλήξει την περιοχή των γηπεδούχων.

Τουλάχιστον 51 είναι μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλημμύρες που σαρώνουν την περιοχή της Βαλένθια στη νοτιοανατολική Ισπανία τις τελευταίες ώρες.

Η περιοχή της Βαλένθια προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της και το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα τη δεδομένη στιγμή. Σύμφωνα με το «Relevo», η διεξαγωγή της αναμέτρησης στο «Μεστάγια» ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στον «αέρα». Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, οι άνθρωποι των δύο ομάδων θα επικοινωνήσουν προκειμένου να αποφασίσουν για το εάν θα γίνει κανονικά η αναμέτρηση.

Στη συνέχεια θα συζητήσουν και με την ομοσπονδία αλλά και με τη διοργανώτρια αρχή της La Liga, εάν αποφασίσουν τελικά να μην αναμετρηθούν.

🚨 JUST IN: There are doubts about Real Madrid vs Valencia match being played on Saturday, due to the hurricane. ❌ @relevo pic.twitter.com/ELUdK9wk7t