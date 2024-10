Ψηλά στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη θέση του δεξιού μπακ είναι ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ της Μπάγερ Λεβερκούζεν εν όψει της καλοκαιρινή μεταγραφικής περιόδου.

Πλήρως γοητευμένη η Ρεάλ Μαδρίτης από τη Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο. Σύμφωνα με την AS, οι Μερένγκες «ψήνονται» ιδιαίτερα για την περίπτωση του Φλόριαν Βιρτς, όμως ο 21χρονος δεν είναι ο μόνος παίκτης που τους ενδιαφέρει από τους Ασπιρίνες.

🚨👑 Understand that Real Madrid are monitoring the situation of Jeremie #Frimpong for next summer - confirmed ✔️



Bayer 04 Leverkusen are aware of it.



The 23y/o right wing-back is one of the names on Real’s list.



🆕 A summer transfer of Frimpong is also possible as he still… pic.twitter.com/BETkHNtooN