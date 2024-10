Ισπανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Φλόριαν Βιρτς, με τη Βασίλισσα να τον βλέπει ως τον ιδανικό μελλοντικό αντικαταστάτη του Λούκα Μόντριτς.

Ο Φλόριαν Βιρτς έχει τραβήξει την προσοχή της Ρεάλ Μαδρίτης εδώ και καιρό και το ενδιαφέρον για την απόκτησή του συνεχώς αυξάνεται στις τάξεις της Βασίλισσας. Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν, που έγινε γνωστός ως αρχηγός της U17 της Γερμανίας κάνοντας το ντεμπούτο του με τη μεγάλη ομάδα σε ηλικία 17 ετών, είναι σύμφωνα με την «AS Diario» ο ιδανικός αντικαταστάτης του Λούκα Μόντριτς.

Οι Ασπιρίνες τον κοστολογούν στα 150 εκατομμύρια ευρώ, και ο γενικός διευθυντής τους, Φερνάντο Κάρρο, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να τον πουλήσει αν δεν ικανοποιηθεί στο 100% όσον αφορά το οικονομικό. Το συμβόλαιό του με τους Γερμανούς λήγει το 2027.

Οι Μερένγκες γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν σφοδρό ανταγωνισμό για να αποκτήσουν τον Βιρτς. Η Μάντσεστερ Σίτι τον βλέπει ως ιδανικό αντικαταστάτη του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ενώ η Μπάγερν Μονάχου ονειρεύεται να τον κάνει δίδυμο με Τζαμάλ Μουσιάλα. Η Ρεάλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κάνει την κίνησή της, ακολουθώντας τη γνωστή στρατηγική του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο 21χρονος επιθετικός την τρέχουσα σεζόν έχει τέσσερα γκολ και μία ασίστ, μέσα σε έξι εμφανίσεις με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο στη Bundesliga.

