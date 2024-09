Ο Βόιτσεχ Σέζνι έχει ήδη αποδεχτεί την προοπτική της Μπαρτσελόνα και πλέον είναι στο χέρι των «μπλαουγκράνα» να αποφασίσουν.

Η Μπαρτσελόνα προχωράει την υπόθεση της αντικατάστασης του Μαρκ Άντρε Τερ Στέγκεν ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ στο «Θεράμικα» και θα απουσιάσει για πολλούς μήνες.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα ο Βόιτσεχ Σέζνι έχει ήδη αποδεχτεί την προοπτική της Μπαρτσελόνα και είναι διατεθειμένος να... αναβάλει την απόσυρση του από την ενεργό δράση και να επιστρέψει άμεσα για λογαριασμό των «μπλαουγκράνα». Όπως αποκαλύπτει το «Relevo» ο Πολωνός τερματοφύλακας έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του για την απόφαση του και πλέον όλα είναι στο χέρι της Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Σέζνι, με τον Κέιλορ Νάβας να βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους τερματοφύλακες που εξετάζονται για την αντικατάσταση του Τερ Στέγκεν.

