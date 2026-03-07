Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Σάββατο σήμερα (07/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η 24η αγωνιστική της Superleague ξεκινάει σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Αρχικά, στις 17:00 (Nova Sports 2) ο Άρης θα φιλοξενήσει στο «Βικελίδης» τον Ατρόμητο, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 18:00 η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Allwyn Arena» την ΑΕΛ Novibet. O αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την συχνότητα της Cosmote Sport 1, αλλά και από το Live του Gazzetta σε περιγραφή Βασίλη Μπαλατσού και σχολιασμό Γιώργου Τσακίρη.

Στην Αγγλία για τον 5ο γύρο του FA Cup η Άρσεναλ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Μάνσφιλντ (14:15, Cosmote Sport 3), η Τσέλσι με τη Ρέξαμ (19:45, Cosmote Sport 3), και η Μάντσεστερ Σίτι με τη Νιούκαστλ (22:00, Cosmote Sport).

Στην Ισπανία και τη La Liga η Οσασούνα θα υποδεχθεί τη Μαγιόρκα (15:00, Nova Sports 1), η Λεβάντε τη Χιρόνα (17:15, Nova Sports 1), η Ατλέτικο Μαδρίτης τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (19:30, Nova Sports 1) και η Αθλέτικ Μπιλμπάο τη Μπαρτσελόνα (22:00, Nova Sports 1)

Στη Serie A η Κάλιαρι θα φιλοξενήσει την Κόμο του Τάσου Δουβίκα (16:00, Cosmote Sport 2), η Αταλάντα την Ουντινέζε (19:00, Cosmote Sport 2) και η Γιουβέντους την Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2).

Στην Γερμανία η Βόλφσμπουργκ θα αναμετρηθεί με το Αμβούργο (16:30, Nova Sports Start), η Λειψία με την Άουγκσμπουργκ (16:30, Nova Sports 6), η Μάιντζ με την Στουτγκάρδη (16:30, Nova Sports 5), η Χάιντενχαϊμ με τη Χόφενχαϊμ (16:30, Nova Sports 4), η Φράιμπουργκ με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30, Nova Sports 3) και η Κολωνία με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ (16:30, Nova Sports Prime).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Σπόρτινγκ θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Μπράγκα (20:00, Cosmote Sport 4) και η Αϊντχόφεν με την Άλκμααρ (21:00, Nova Sports Start).

Στο μπάσκετ, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL η ΑΕΚ υποδέχεται τον Προμηθέα (12:45, ΕΡΤ2), η Καρδίτσα την Μύκονο (16:00 ERT Sports 1), o Άρης το Μαρούσι (18:15, ΕΡΤ 2) και το Περιστέρι τον Πανιώνιο (18:15, ERT Sports 1), ενώ στο πρωτάθλημα Γυναικών ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για τα play-offs του πρωταθλήματος (15:00, ΕΡΤ2).

Τέλος, στο βόλεϊ γυναικών θα διεξαχθεί στις 21:00 (ΕΡΤ2) ο τελικός του Allwyn Final-4 ανάμεσα σε Πανιώνιο και ΑΟ Θήρας.

