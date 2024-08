Με ανάρτηση στα social media ο Βόιτσεχ Σέζνι ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Τίτλοι τέλους για τον Βόιτσεχ Σέζνι. Έπειτα από πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο ο Πολωνός τερματοφύλακας ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Ο Σέζνι αποχώρησε πριν από μόλις λίγες εβδομάδες από τη Γιουβέντους στην οποία έμεινε για επτά χρόνια. Σε αυτή την επταετία ο Πολωνός κατάφερε να κατακτήσει με τους «μπιανκονέρι» οκτώ τίτλους, με τρία πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ Ιταλίας.

Ο 34χρονος αγωνίστηκε και στην Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ, κατακτώντας ένα FA Cup και ένα Community Shield.

🚨 BREAKING: Wojciech Szczesny has retired from professional football at the age of 34. 👋 🇵🇱 pic.twitter.com/B9Cu8YJhPG