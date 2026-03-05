Μουντιάλ 2030: Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης «μάχονται» για τον τελικό
Μπορεί το φετινό Μουντιάλ να απέχει 3 μήνες, ωστόσο οι διεργασίες για το... επόμενο, αυτό του 2030 έχουν ξεκινήσει για τα καλά.
Όπως έχει γίνει γνωστό, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο έχουν αναλάβει τη συνδιεξαγωγή της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, με τον μεγάλο τελικό να ψάχνει... έδρα.
Πολλαπλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για δεδομένη απόφαση αυτός (σσ ο τελικός) να λάβει χώρα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το οποίο -σχετικά- πρόσφατα ανακαινίστηκε. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα δεν κάθεται με... σταυρωμένα χέρια.
Όπως αναφέρει η Sport, οι Καταλανοί θέλουν να διεξαχθεί στο σπίτι τους, το νέο Spotify «Καμπ Νόου» η εν λόγω αναμέτρηση και ακόμη μια κόντρα των δυο μεγάλων της Ισπανίας μόλις άρχισε.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona want to host the 2030 World Cup Final at the Camp Nou and will go head-to-head with Real Madrid and the Bernabeu for the honour. 🏟️💙❤️— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 5, 2026
(Source: @SPORT) pic.twitter.com/PtunpX7DAK
