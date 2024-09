Οι Μπλαουγκράνα ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, με τον 32χρονο γκολκίπερ να έχει υποστεί ρήξη τένοντα στο δεξί του γόνατο. Θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση.

Τα νέα που έφτασαν στην Μπαρτσελόνα δεν είναι ευχάριστα, καθώς οι χειρότεροι φόβοι των Καταλανών όσον αφορά τον τραυματισμό του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, επιβεβαιώθηκαν.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας, που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα, έχει υποστεί ρήξη τένοντα στην επιγονατίδα του δεξιού του ποδιού και θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Μπλαουγκράνα, ο Γερμανός γκολκίπερ θα υποβληθεί σε επέμβαση σήμερα (23/9) και θα ακολουθήσει δεύτερη ανακοίνωση από τον σύλλογο σχετικά με την εξέλιξή της.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ίδιος θα μείνει εκτός δράσης είναι ακόμα αβέβαιο, ωστόσο υπολογίζεται ότι ανέρχεται στους οκτώ μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

