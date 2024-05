Νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα με κάθε επισημότητα είναι ο Χάνσι Φλικ.

Ήταν γνωστό, πλέον είναι και επίσημο. Ο Χάνσι Φλικ είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο πρώην προπονητής της Μπάγερν και της εθνικής Γερμανίας βρίσκεται στη Βαρκελώνη από το πρωί της Τρίτης και αφού υπέγραψε το συμβόλαιο του ανακοινώθηκε από τους Καταλανούς.

🤝 Hansi Flick is the new FC Barcelona coach!

Ο Φλικ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026 με την Μπαρτσελόνα, με τη διοίκηση και ειδικότερα ο Λαπόρτα, να περιμένουν πολλά από τον Γερμανό. Με αυτόν τον τρόπο η Μπαρτσελόνα έβαλε τέλος στο ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας, ανακοινώνοντας τον Φλικ λίγα 24ωρα μετά την απομάκρυνση του Τσάβι.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35