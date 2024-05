Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μπαρτσελόνα κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τον Χάνσι Φλικ για τη διαδοχή του Τσάβι.

Ο κύβος ερρίφθη. Ο Χάνσι Φλικ θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα! Η... ανατροπή στην ανατροπή ολοκληρώθηκε και οι Μπλαουγκράνα ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασία τους με τον Τσάβι. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Καταλανοί κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με τον Γερμανό τεχνικό.

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, μαζί με τον Μπόγιαν Κρικιτς, ταξίδεψαν στο Λονδίνο προκειμένου να συναντηθούν με τον Γερμανό και τον ατζέντη του, Πίνι Ζάχαβι και όπως προκύπτει έχει βγει λευκός καπνός. Η συμφωνία είναι για δύο χρόνια, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2026 και ο Φλικ θα φέρει δυο συμπατριώτες του για άμεσους συνεργάτες του.

