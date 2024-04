Όλο και περισσότερα πλάνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το νέο «Καμπ Νόου» με τα τελευταία βίντεο να εντυπωσιάζουν, την ώρα που ολόκληρος ο οργανισμός της Μπαρτσελόνα περιμένει πως και πως για να μπει στο «παλάτι» που χτίζεται.

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να έχει αυτή τη στιγμή το μυαλό της στην εξέλιξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ωστόσο άπαντες στον οργανισμό περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία το νέο «Καμπ Νόου». Το «παλάτι» της Μπαρτσελόνα βρίσκεται υπό κατασκευή και σύμφωνα με τους ανθρώπους του συλλόγου τα έργα προχωρούν πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Τα Μέσα της Βαρκελώνης βγάζουν συνεχώς τωρινά πλάνα από το γήπεδο, αλλά και μελλοντικά. Τα πλάνα από το ολοκληρωμένο «Καμπ Νόου» εντυπωσιάζουν, με το τελευταίο βίντεο που βγήκε στο φως της δημοσιότητας να προκαλεί δέος. Ένα βίντεο το οποίο δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα να μπουν στο κλίμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Μπαρτσελόνα θα είναι σε θέση να αγωνιστεί και πάλι στο σπίτι της στα τέλη του φετινού έτους, έχοντας τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περίπου 65.000 φιλάθλους σε πρώτη φάση. Το «Καμπ Νόου» αναμένεται να ολοκληρωθεί οριστικά στις αρχές του 2026, με τη συνολική χωρητικότητα του γηπέδου να αναμένεται να φτάσει μέχρι και τις 105.000 θέσεις.

