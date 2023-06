Η Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησε προσωρινά το «Καμπ Νου», όμως τα πρώτα ψηφιακά πλάνα από το νέο της... παλάτι ήδη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Μακριά από το «σπίτι» της θα χρειαστεί να μείνει για λίγο καιρό η Μπαρτσελόνα, η οποία είπε «αντίο», έστω και προσωρινά, στο «Καμπ Νου». Το ξακουστό γήπεδο θα ανακαινιστεί και μέχρι να γίνει αυτό οι Μπλαουγκράνα θα αγωνίζονται στο «Ολυμπιακό Στάδιο Μοντζουίκ».

Έως τότε ωστόσο, οι φίλοι τους μπορούν να... ονειρεύονται μέσα από τα πρώτα ψηφιακά πλάνα που αρχίζουν να κάνουν τον γύρο των social media, απεικονίζοντας το πώς θα μοιάζει το γήπεδο της Μπάρτσα μετά από λίγα χρόνια. Κι αν κρίνουμε από αυτές τις εικόνες, η αναμονή σίγουρα θα... αξίζει!

🎥 How the Camp Nou will be renovated



