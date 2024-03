Ο Τζοάν Λαπόρτα μίλησε και πάλι για την απόφαση του Τσάβι να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα να αποκαλύπτει ανοιχτά ότι θέλει να αλλάξει τη γνώμη του Καταλανού και να τον δει να συνεχίζει στους «μπλαουγκράνα».

Τι και αν ο Τσάβι έχει ανακοινώσει ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα; Ο Τζοάν Λαπόρτα συνεχίζει να ονειρεύεται ότι ο Καταλανός θα συνεχίσει στον «μπλαουγκράνα» πάγκο και από τη νέα σεζόν.

Παρά τους πολλούς τραυματισμούς που έχουν αντιμετωπίσει οι «μπλαουγκράνα», ο Τσάβι έχει καταφέρει να κρατήσει την Μπαρτσελόνα σε ικανοποιητικό επίπεδο, με τους Καταλανούς να βρίσκονται στα προημιτελικά του Champions League για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Ο Λαπόρτα κλήθηκε για άλλη μια φορά να μιλήσει για το μέλλον του Τσάβι και δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να τον δει να συνεχίζει στην ομάδα.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα τόνισε ότι θέλει να προσπαθήσει να του αλλάξει τη γνώμη, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν θα τον πιέσει και ότι στο τέλος ο Τσάβι θα είναι αυτός που θα αποφασίσει οριστικά, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει ο Καταλανός στους «μπλαουγκράνα».

«Θα ήθελα πολύ να αλλάξει γνώμη ο Τσάβι και να συνεχίσει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Δεν θα τον πιέσω. Από εκείνον εξαρτάται. Γνωρίζει την επιθυμία μου. Θα το δούμε στο τέλος της σεζόν», τόνισε ο Λαπόρτα.

