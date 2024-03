Μια τελευταία προσπάθεια να πείσει τον Τσάβι να συνεχίσει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα θα κάνει ο Τζουάν Λαπόρτα σε περίπτωση που οι «μπλαουγκράνα» φτάσουν στα ημιτελικά του Champions League.

Μπορεί ο Τσάβι να έχει ανακοινώσει ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Τζουάν Λαπόρτα έχει στα σκαριά διαφορετικά πλάνα για τον Καταλανό τεχνικό! Παρότι ο Τσάβι έχει τονίσει ουκ ολίγες φορές ότι η απόφαση του δεν θα αλλάξει, ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας σκοπεύει να του προσφέρει και πάλι να συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα».

Αυτό ωστόσο θα συμβεί μόνο εάν η Μπαρτσελόνα καταφέρει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά του Champions League. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport» ο Λαπόρτα σκοπεύει να προτείνει στον Τσάβι να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα εάν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Παρί Σεν Ζερμέν και προκριθεί με τους «μπλαουγκράνα» στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Λαπόρτα φέρεται να πιστεύει ότι το έργο του Τσάβι στην ομάδα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και σε περίπτωση που ο Καταλανός προκριθεί κόντρα στην Παρί, τότε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αναμένεται να του προτείνει να συνεχίσει στο κλαμπ και την επόμενη σεζόν.

❗️If Barcelona qualify to the Champions League semi finals, Laporta will try and convince Xavi to stay at the club.



— @sport pic.twitter.com/EzbOXyDeqI