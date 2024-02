Ποια είναι τα πανάκριβα, ειδικά στρώματα που βελτιστοποιούν τον ύπνο και την ανάρρωση των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με ψυχή... Βασίλισσας, η Ρεάλ Μαδρίτης «λύγισε» και τη Σεβίλλη και οδεύει προς το πρωτάθλημα Ισπανίας, παραμένοντας φυσικά εντός στόχων και στο... δικό της Champions League. Ο Κάρλο Αντσελότι, το αστείρευτο ταλέντο των παικτών της και το DNA του συλλόγου ωστόσο, δεν είναι οι μόνο λόγοι πίσω από την καλή πορεία των Μαδριλένων.

Υπάρχουν και κάποια... μυστικά και, όπως μετέδωσε η Sun, το βασικότερο εξ αυτών έχει να κάνει με τα στρώματα στα οποία κοιμούνται οι ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας.

Όπως φαίνεται, στα αποδυτήρια των Μερένγκες, η βρετανική εταιρεία Vispring είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς πολλοί παίκτες της ομάδας έχουν αγοράσει τα πιο ακριβά στρώματά της. Οι τιμές τους μάλιστα φτάνουν μέχρι και τα 55 χιλιάδες ευρώ ανά τεμάχιο!

