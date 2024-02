Η νέα γενιά των Galacticos είναι προ των πυλών στη Μαδρίτη, με τον Κίλιαν Εμπαπέ να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ. Ο 16χρονος Λαμίν Γιαμάλ καλείται να βρει λύσεις και απαντήσεις στο όνειρο του Πέρεθ, με την Μπαρτσελόνα να αναμένεται να δώσει τα «κλειδιά» της στον νέο της αστέρα που πρέπει να βαδίσει το μονοπάτι του Λιονέλ Μέσι.

Κίλιαν Μπαπέ... the end. Η σαπουνόπερα με πρωταγωνιστή τον Γάλλο σούπερ σταρ έλαβε το απόγευμα της Πέμπτης οριστικό τέλος. Όλα τα μεγάλα Μέσα και οι γνωστοί δημοσιογράφοι επιβεβαίωσαν την είδηση της απόφασης του Μπαπέ ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη γαλλική πρωτεύουσα, έπειτα από επτά χρόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει να είναι ο πιθανότερος προορισμός του Γάλλου σούπερ σταρ. Δεν αποτελεί μυστικό ότι το όνειρο του Μπαπέ ήταν από παλιά να φορέσει κάποια στιγμή στην καριέρα του τη φανέλα της Βασίλισσας και εφόσον δεν συμβεί -ακόμη μία- ανατροπή, τότε ο Γάλλος θα γίνει κάτοικος Μαδρίτης το ερχόμενο καλοκαίρι και θα ολοκληρώσει το παζλ των νέων Galacticos.

Ο Μπαπέ αναμένεται να είναι ο μπροστάρης αυτής της νέας... φουρνιάς των Galacticos του Φλορεντίνο Πέρεθ, έχοντας δίπλα του, τους Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ, Ροντρίγκο και τον Έντρικ σε δύο χρόνια από τώρα.

Το μπαλάκι λοιπόν πέφτει στην Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν τον προπονητή της νέας σεζόν καθώς ο Τσάβι έχει ανακοινώσει την αποχώρηση του. Χρήματα στα ταμεία δεν υπάρχουν, με τα οικονομικά δεδομένα των «μπλαουγκράνα» να έχουν πιάσει... πάτο. Όπως γίνεται αντιληπτό, η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη Ρεάλ με κάποια μεταγραφική «βόμβα», πράγμα που κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο να ακολουθήσει στους ρυθμούς της Ρεάλ Μαδρίτης που φτιάχνει τη δική της δυναστεία.

Η «απάντηση» της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ήδη εντός του συλλόγου και δεν είναι άλλος από τον Γιαμίν Γιαμάλ. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει από έναν 16χρονο να αναλάβει στις πλάτες του μια ομάδα στο μέγεθος της Μπαρτσελόνα. Ωστόσο ο Γιαμάλ το κάνει φέτος και είναι με διαφορά η πιο επικίνδυνη επιθετική λύση που έχει στα χέρια του ο Τσάβι. Απρόβλεπτος, ασταμάτητος στο ένας εναντίον ενός, με τεχνική και ωριμότητα που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν έναν 16χρονο.

Σε 24 παιχνίδια στην La Liga και 1248 λεπτά συμμετοχής ο Γιαμάλ έχει λάμψει. Έχει πετύχει τρία γκολ, ενώ έχει μοιράσει δύο ακόμα. Μετράει σχεδόν 1,5 πάσα «κλειδί» σε κάθε παιχνίδι και 3 επιτυχημένες ντρίμπλες με ποσοστό επιτυχίας της τάξεως του 65%, καθώς έχει «φτιάξει» και 9 μεγάλες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Η ηλικία του Γιαμάλ είναι το πιο εντυπωσιακό της περίπτωσης του. Στα 16 του ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα έχει καταφέρει να πάρει σπίτι του τη φανέλα του βασικού των «μπλαουγκράνα» και να μετατραπεί στην πολυτιμότερη επιθετική λύση του Τσάβι. Τα στατιστικά μάλιστα αποδεικνύουν ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης κάτω των 20, παρότι ακόμα «πατάει» στα 16 του χρόνια.

Είναι πρώτος στην κατηγορία των... αναμενόμενων ασίστ ή αλλιώς Expected Assists. Πρώτος σε επιτυχημένες σέντρες ανά παιχνίδι, τρίτος σε επιτυχημένες ντρίμπλες ανά παιχνίδι και τέταρτος σε πάσες «κλειδιά» ανά 90 λεπτά.

Out of all players aged 20 or younger in Europe's top 5 Leagues, Lamine Yamal ranks :



📈 1st for Expected assists per 90

🎯 1st for Crosses completed per 90

🌪️ 3rd for Dribbles completed per 90

🔑 4th for Key passes per 90



He is 16 🇪🇸✨



