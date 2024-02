Το τέλος της παρουσίας του στην Παρί Σεν Ζερμέν ανήγγειλε ο Κιλιάν Μπαπέ στον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, τον οποίο ενημέρωσε πως θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι.

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ πλησιάζει προς το τέλος του! Η Παρί Σεν Ζερμέν διατηρούσε ελπίδα πως θα καταφέρει να πείσει τον Κιλιάν Μπαπέ να μείνει στη Ligue 1 παρά τα ρεπορτάζ που τον ήθελαν... φευγάτο για Μαδρίτη, αλλά ο Γάλλος είχε διαφορετική γνώμη.

Όπως επιβεβαιώνουν τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά Μέσα (Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Athletic, RMC), o 25χρονος αστέρας επικοινώνησε την απόφασή του στο γαλλικό κλαμπ να αποχωρήσει ως ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι.

Αν και οι όροι της αποχώρησής του δεν έχουν ακόμα συμφωνηθεί μεταξύ των δυο πλευρών, το ουσιαστικό κομμάτι είναι πως ο Γάλλος αποφάσισε να θέσει τέλος στην επταετή του περιπέτεια με τους Παριζιάνους και να αναζητήσει... άλλες πολιτείες.

Ως ξεκάθαρο φαβορί πλέον φαντάζει φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτης, με πολλά δημοσιεύματα να τονίζουν πως υπάρχει αυτοπεποίθηση στην ισπανική πρωτεύουσα για επικείμενη οριστική συμφωνία.

Η απόφαση του Γάλλου μάλιστα να επικοινωνήσει στην Παρί τις προθέσεις του πιθανότατα να επισπέυσει τις σχετικές διαδικασίες, με τη Ρεάλ πάντως να του έχει προτείνει ένα χαμηλότερο οικονομικό πακέτο σε σχέση με το 2022 που φέρεται να έχει διχάσει το περιβάλλον του.

