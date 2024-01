Διατεθειμένος να θυσιάσει τον Βινίσιους και να τον βγάλει στο «σφυρί» είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκειμένου να δει τον Κίλιαν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σίριαλ του Κίλιαν Μπαπέ παραμένει στο επίκεντρο. Ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κάποια απόφαση, με την Παρί Σεν Ζερμέν να περιμένει να μάθει την απάντηση στην πρόταση ανανέωσης που του έχει καταθέσει. Την ίδια ώρα η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις, με τα ισπανικά Μέσα να τονίζουν ότι στο στρατόπεδο της Βασίλισσας αναμένουν να μάθουν την απόφαση του Γάλλου ακόμα και μέσα στον Γενάρη.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι «τρελός» και μόνο στην ιδέα να δει τον Μπαπέ να φοράει τη φανέλα της Ρεάλ και για αυτό είναι διατεθειμένος να «θυσιάσει» μέχρι και τον Βινίσιους για να τον κάνει κάτοικο Μαδρίτης. Όπως αναφέρει η «Diario Sport», ο Πέρεθ έχει αποφασίσει να βγάλει στο «σφυρί» τον Γάλλο αστέρα σε περίπτωση που ο Μπαπέ απαντήσει θετικά στην πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος που ο Πέρεθ θέλει τον Μπαπέ σαν «τρελός» φέρεται να είναι η... αναξιοπιστία που έχει στον Βινίσιους. Όπως αποκαλύπτουν οι Ισπανοί, ο διοικητικός ηγέτης της Βασίλισσας δεν πιστεύει ότι ο Βινίσιους μπορεί να γίνει το Νο1 της Ρεάλ Μαδρίτης και για αυτό θέλει να αποκτήσει τον Κίλιαν Μπαπέ και να του δώσει τα «κλειδιά». Ο Πέρεθ «έκλεψε» πριν από μερικά καλοκαίρια τον Βινίσιους μέσα από τα χέρια της Μπαρτσελόνα, ευελπιστώντας να δει τον νέο Νεϊμάρ στο πρόσωπο του Βραζιλιάνου.

Vinicius Jr has now scored a goal with his chest and shoulder this season. 💫🇧🇷 pic.twitter.com/jOo2R2SsN6

Ο 24χρονος έχει προσφέρει πολλά, ωστόσο ο Πέρεθ δεν έχει δει αυτά που θα περίμενε και μάλιστα η πρώτη σεζόν του Βραζιλιάνου στη Μαδρίτη τον οδήγησε στην αγορά του Ροντρίγκο. Κανείς εκ των δύο ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί σε αυτό που ήθελε ο Πέρεθ και για αυτό φέρεται να είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον Βινίσιους προκειμένου να αποκτήσει τον Μπαπέ και να μην ξεφύγει παράλληλα στο οικονομικό σκέλος.

📺 HIGHLIGHTS



Relive our 4️⃣ goals and all the highlights of our match against Orléans in the Coupe de France! 💪🏆#USOPSG I #CDF pic.twitter.com/tgpWNwJriH