Ο ακριβής λόγος πίσω από την αποβολή του Μέισον Γκρίνγουντ το απόγευμα της Τρίτης (2/1) αποκαλύφθηκε!

Η Χετάφε ηττήθηκε εντός έδρας με 2-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο σε μια σύγκρουση στη LaLiga που μοιράστηκαν περίπου 10 κάρτες, συμπεριλαμβανομένων τριών κόκκινων καρτών στους γηπεδούχους. Ο Λατάσα πήρε δύο κιτρίνες εντός 40 λεπτών και στο 50' ήταν η σειρά του Γκρίνγουντ να πάρει πρόωρα τον δρόμο για τα αποδυτήρια αφού αποβλήθηκε μετά από έντονη διαφωνία με τον ρέφερι.

Αν και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο, ο διαιτητής Φιγκερόα Βάσκεθ ανέφερε τι -νομίζει τουλάχιστον- ότι είπε ο Γκρίνγουντ στο έξαλλο ξέσπασμά του. Ο ρέφερι ισχυρίζεται ότι ο δανεικός της απ' τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είπε: «F*** you!» σε αυτόν, κάτι που οδήγησε την απευθείας κόκκινη.

Στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής αναφέρει: «Στο 50ο λεπτό ο παίκτης (12) Γκρίνγουντ, αποβλήθηκε για τον εξής λόγο: Επειδή μου απευθύνθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας και σήκωσε το χέρι του, με τους εξής όρους: "F*** you". Μόλις αποβληθεί, έβαλε το δάχτυλο στον κρόταφο κάνοντας μια επαναλαμβανόμενη χειρονομία ως ένδειξη διαφωνίας με την απόφαση που ελήφθη». Ωστόσο, ο Γκρίνγουντ φέρεται να επέμεινε ότι έλεγε «F***'s sake!» και δεν κατεύθυνε την βρισιά στον διαιτητή.

Manson greenwood sees red after saying something to the referee pic.twitter.com/zkCYwgvuw5