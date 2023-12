Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια δεν έκρυψε την αγάπη που έτρεφε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο τόνισε ότι αυτή τη στιγμή σκέφτεται μόνο τη Νάπολι.

Για την αγάπη που τρέφει ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια στη Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε πρόσφατα ο πατέρας του Γεωργιανού άσου, ο οποίος τόνισε ότι η Βασίλισσα ήταν και θα είναι ο ονειρικός προορισμός για τον γιο του.

Αυτή τη φορά, ο ίδιος ο «Κβάρα» μίλησε για την αγάπη που έτρεφε για την ομάδα της Μαδρίτης όταν ήταν παιδί. Ο Γεωργιανός άσος της Νάπολι δεν έκρυψε ότι η Ρεάλ ήταν η αγαπημένη του ομάδα στα παιδικά του χρόνια, ωστόσο τόνισε ότι τη δεδομένη στιγμή της καριέρας του... βλέπει μόνο Νάπολι, δηλώνοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος στους «παρτενοπέι».

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η αγαπημένη μου ομάδα στα παιδικά μου χρόνια. Τώρα είμαι 100% συγκεντρωμένος στη Νάπολι. Κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω την ομάδα. Μου αρέσουν πολλές ομάδες αλλά δεν σκέφτομαι το μέλλον μου αυτή τη στιγμή. Το μόνο που σκέφτομαι είναι η Νάπολι και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ», δήλωσε ο Γεωργιανός εξτρέμ της Νάπολι.

