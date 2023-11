Μπαμπάς Κβαρατσχέλια: «Ο Κβίτσα ονειρεύεται να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο μπαμπάς του Κβαρατσχέλια, Μπάντρι, αποκάλυψε ότι διαχρονικό όνειρο του γιου του είναι να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο ονειρικός προορισμός καριέρας για τον Γεωργιανό σταρ της Νάπολι Κβίτσα Κβαρατσχέλια σύμφωνα με τα λόγια του μπαμπά του Μπάντρι.

Ο μπαμπάς του επιθετικού των «Παρτενοπέι», δήλωσε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ότι άπαντες στην οικογένεια -εκτός από τον ίδιο- είναι υποστηρικτές της «βασίλισσας» και πως ο γιος του πάντοτε ήθελε και συνεχίζει να θέλει να αγωνιστεί με τη φανέλα της.

«Ο Κβίτσα πάντα ονειρευόταν και ακόμα ονειρεύεται να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για τον Κβίτσα, το να παίζεις εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ξεχωριστό. Στην οικογένειά μου όλοι είναι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός από εμένα»

Εδώ το tweet:

🇬🇪 Kvaratskhelia's dad Badri: “Khvicha always dreamed and still dreams of playing for Real Madrid. I am sure about it”.



“For Khvicha, playing vs Real Madrid was special. In my family everyone is a Real Madrid supporter, except me”, told @Geo__team. pic.twitter.com/ZdJaPEuBH1