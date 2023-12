Την τελευταία της προσπάθεια με επίσημη πρόταση την πρωτοχρονιά φέρεται να ετοιμάζει η Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Βασίλισσα να αναμένεται να στραφεί στον Έρλινγκ Χάαλαντ σε περίπτωση που ο Γάλλος δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που θα του θέσει.

Το τελευταίο της all in για τον Κίλιαν Μπαπέ αναμένεται να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης! Νέο ισπανικό δημοσίευμα έρχεται ως follow up στο ρεπορτάζ της «Relevo» η οποία αποκάλυψε πρώτη ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει και πάλι να αποκτήσει τον Γάλλο σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με την «Diario AS», η πρόταση της Ρεάλ θα κατατεθεί την πρωτοχρονιά! Όπως αποκαλύπτουν οι Μαδριλένοι, η Βασίλισσα θα ρίξει την τελευταία της ζαριά την πρώτη ημέρα του 2024, δίνοντας μάλιστα στον Γάλλο και μια προθεσμία δύο εβδομάδων για την απάντηση που θα θελήσει να δώσει.

Το σήριαλ συνεχίζεται για ακόμα μια σεζόν, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να βάλει τέλος με το... καλημέρα του 2024. Ειδικότερα, οι Μαδριλένοι δε θέλουν να περιμένουν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι για να μάθουν αν θα έχουν στο ρόστερ τους τον Γάλλο σταρ, αφού ο σχεδιασμός της ερχόμενης σεζόν θα αρχίσει άμεσα και η πρόταση στον Μπαπέ βρίσκεται ήδη σε πρώτο πλάνο εν όψει του νέου έτους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ρεάλ έχει ήδη έτοιμο το Plan B και πρόκειται για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Εάν ο Μπαπέ δεν απαντήσει μέχρι και τις 15 του Γενάρη, τότε η Βασίλισσα θα στραφεί εξ ολοκλήρου στην περίπτωση του Νορβηγού φορ.

