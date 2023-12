Η Ρεάλ ετοιμάζει πρόταση για τον Κιλιάν Μπαπέ στις αρχές του 2024 και απομένει να δούμε αν θα είναι το τελευταίο επεισόδιο του... σήριαλ.

Που θα παίζει την επόμενη σεζόν ο Κιλιάν Μπαπέ; Το σήριαλ συνεχίζεται γι ακόμα μια σεζόν, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να βάλει τέλος με το... καλημέρα του 2024. Ειδικότερα, οι Μαδριλένοι δε θέλουν να περιμένουν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι για να μάθουν αν θα έχουν στο ρόστερ τους τον Γάλλο σταρ, αφού ο σχεδιασμός της ερχόμενης σεζόν θα αρχίσει άμεσα και η πρόταση.

