Με χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε η Μπαρτσελόνα για το περιστατικό που συνέβη με τον βοηθό διαιτητή του αγώνα με την Ατλέτικο...

Χρηματικό πρόστιμο 602 ευρώ επέβαλε στην Μπαρτσελόνα η ισπανική ομοσπονδία. Ο λόγος; Ένα περιστατικό που συνέβη με τον βοηθό διαιτητή του αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος σύμφωνα με τους «μπλαουγκράνα» προσπαθούσε να ακούσει κρυφά τις συζητήσεις των αποδυτηρίων της Μπαρτσελόνα!

Η Μπαρτσελόνα έκανε έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, δίνοντας έτσι συνέχεια στη μεγάλη κόντρα που έχουν δημιουργήσει με τους διαιτητές της La Liga. Η κατάσταση μάλιστα παραλίγο να ξεφύγει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, καθώς σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο linesman του ντέρμπι, προσπαθούσε να ακούσει κρυφά τις κουβέντες των «μπλαουγκράνα» έξω από τα αποδυτήρια τους.

Ο βοηθός φέρεται να προσπάθησε να κρυφακούσει, τόσο κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, όσο και μετά το τελευταίο σφύριγμα, προκαλώντας την οργή των ανθρώπων της ομάδας, καθώς φέρεται να υπήρξε ένας καυγάς ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Τον βοηθό, Ραούλ Καμπανιέρο, φέρεται να τον «τσάκωσε» ο Έντου Πόλο ο οποίος αποτελεί μέλος του σταφ του Τσάβι, ζητώντας τον λόγο από τον διαιτητή. Οι δυο τους αντάλλαξαν μερικές άκομψες φράσεις, προτού μπει τέλος στον καυγά από τους ψυχραιμότερους παρόντες.

