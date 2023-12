Έξαλλοι με μια ακόμη διαιτησία είναι στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, με τα Μέσα της Βαρκελώνης να τονίζουν ότι ο linesman του αγώνα με την Ατλέτικο προσπαθούσε να ακούσει κρυφά τι έλεγαν οι «μπλαουγκράνα» στα αποδυτήρια τους!

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζοάο Φέλιξ που πήρε την... εκδίκηση του από την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επικρατήσει της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε με 1-0 και να διατηρήσει τη διαφορά των τεσσάρων βαθμών από την πρωτοπόρο Ρεάλ.

Μπορεί οι «μπλαουγκράνα» να κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη, ωστόσο για μια ακόμη φορά έκαναν έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Αυτή τη φορά, στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα τα έβαλαν με τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ λόγω των σφυριγμάτων του, δίνοντας έτσι συνέχεια στη μεγάλη κόντρα που έχουν δημιουργήσει με τους διαιτητές της La Liga.

🚨💣| Raul Cabañero, the lineman in yesterday’s game, stood by the team’s dressing room at halftime and at the end of the game and eavesdropped to hear if there were any comments towards the referee!



There is outrage at Barcelona for referee Sánchez Martínez’s performance.… pic.twitter.com/rtFeV2QvvV