Νέα προσωρινή μετακόμιση για την Μπαρτσελόνα λόγω των έργων, με το κόστος να εκτοξεύεται και τον δανεισμό να αυξάνεται δραματικά.

Απίθανα πράγματα! Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να αποχωρήσει ξανά προσωρινά από το «Καμπ Νόου», καθώς η ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής απαιτεί νέα μετακόμιση της ομάδας. Την ίδια στιγμή, το κόστος του φιλόδοξου πρότζεκτ συνεχίζει να αυξάνεται, με τα μέλη του συλλόγου να εγκρίνουν πρόσθετο δανεισμό 510 εκατ. ευρώ.

Οι Καταλανοί σκοπεύουν να ολοκληρώσουν εκεί τη σεζόν 2026-27, όμως στη συνέχεια θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν ξανά την ιστορική τους έδρα για περίπου το μισό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Το χρονοδιάγραμμα αποσαφήνισε ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Φεράν Ολιβέ, κατά την ετήσια γενική συνέλευση. Όπως εξήγησε, η ομάδα αναμένεται να αποχωρήσει από το Καμπ Νόου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, τον Μάιο του 2027, με στόχο να επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2028.

Η νέα προσωρινή μετακόμιση αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την τελική φάση της ανακατασκευής. Παράλληλα, όμως, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το τεράστιο οικονομικό βάρος του έργου.

Με τον νέο δανεισμό, οι συνολικές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τα δύο δισ. ευρώ και, ανάλογα με τον χρόνο αποπληρωμής των διαφορετικών δανείων, μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2,6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο συνολικός προϋπολογισμός του Espai Barça, του ευρύτερου σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η ανακατασκευή του Καμπ Νόου, ανεβαίνει πλέον στα 1,8 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι τριπλάσιο από τα 600 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί όταν το σχέδιο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε αρχικά το 2014.

Και ακόμη κι αυτά τα 1,8 δισ. ευρώ δεν αρκούν για να καλύψουν το σύνολο του Espai Barça. Ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα ξεκαθάρισε ότι τα επιπλέον 300 εκατ. ευρώ που προορίζονται για το «Καμπ Νόου» δεν περιλαμβάνουν την κατασκευή του νέου «Παλάου Μπλαουγκράνα», της έδρας που προορίζεται να στεγάσει τα υπόλοιπα αθλητικά τμήματα του συλλόγου.

Γιατί πρέπει να φύγει ξανά από το «Καμπ Νόου»

Η Μπαρτσελόνα εγκατέλειψε για πρώτη φορά το «Καμπ Νόου» τον Μάιο του 2023. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε επιστροφή τον Νοέμβριο του 2024, όμως οι διαδοχικές καθυστερήσεις παρέτειναν την απουσία της ομάδας μέχρι τον Νοέμβριο του 2025.

Οι Καταλανοί πέρασαν ολόκληρες τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 στο Μονζουίκ, περίπου 5,5 χιλιόμετρα μακριά από το «Καμπ Νόου». Οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη περίοδο, με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να αναγκαστεί να δώσει ακόμη και δύο εντός έδρας παιχνίδια της La Liga στο μικρό Estadi Johan Cruyff, χωρητικότητας μόλις 6.000 θεατών, δίπλα στο προπονητικό της κέντρο. Ακολούθησε νέα προσωρινή επιστροφή στο Μονζουίκ, μέχρι να δοθεί τελικά το «πράσινο φως» για το Καμπ Νόου. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι μετά την επιστροφή πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2025, όταν η Μπαρτσελόνα επικράτησε 4-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη La Liga. Τότε το γήπεδο λειτουργούσε με περιορισμένη χωρητικότητα περίπου 45.000 θεατών.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν παράλληλα με τη διεξαγωγή των αγώνων και σήμερα η χωρητικότητα βρίσκεται περίπου στις 62.000 θέσεις, καθώς το πρώτο και το δεύτερο διάζωμα έχουν ολοκληρωθεί. Από τις αρχές του 2027 προβλέπεται να αρχίσει σταδιακά να ανοίγει και το τρίτο διάζωμα.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα μεγάλο τεχνικό εμπόδιο που καθιστά αναπόφευκτη τη νέα αποχώρηση της ομάδας: η κατασκευή της οροφής.

Με βάση τον σχεδιασμό του έργου, η οροφή πρέπει να τοποθετηθεί από το εσωτερικό του γηπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ο αγωνιστικός χώρος θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση και αποθήκευση των απαραίτητων κατασκευαστικών υλικών. Με απλά λόγια, όσο εκτελούνται οι συγκεκριμένες εργασίες, ποδόσφαιρο στο «Καμπ Νόου» δεν μπορεί να παιχτεί.

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Αυτό σημαίνει ότι ούτε τον Ιανουάριο του 2028 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί απολύτως. Ο τελικός σχεδιασμός προβλέπει χωρητικότητα 105.000 θέσεων, έναντι των 99.354 του παλιού «Καμπ Νόου», το οποίο ήταν ήδη το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης.

Η πλήρης ολοκλήρωση του σταδίου και η λειτουργία του στη μέγιστη χωρητικότητά του τοποθετούνται πλέον στην έναρξη της σεζόν 2028-29.

Το χρονικό αυτό σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η UEFA έχει επιλέξει το ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» για να φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League του 2029, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 2 Ιουνίου.

Το «μαξιλάρι» για νέες καθυστερήσεις

Στην Μπαρτσελόνα γνωρίζουν πλέον πολύ καλά ότι τα χρονοδιαγράμματα ενός έργου τέτοιου μεγέθους μπορούν εύκολα να ανατραπούν. Ο Ολιβέ ανέφερε ότι τα σημαντικότερα τμήματα της οροφής αναμένεται να έχουν κατασκευαστεί έως τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2027. Η διοίκηση, ωστόσο, δεν θέλει να δεσμευτεί για άμεση επιστροφή μόλις ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο. Γι' αυτό και έχει τοποθετήσει την επάνοδο της ομάδας τον Ιανουάριο του 2028, δημιουργώντας ένα χρονικό περιθώριο ασφαλείας σε περίπτωση που παρουσιαστούν νέες καθυστερήσεις.

Από τα 600 εκατ. στα 1,8 δισ. ευρώ

Η οικονομική εξέλιξη της ανακατασκευής είναι εντυπωσιακή. Τον Απρίλιο του 2014, τα μέλη της Μπαρτσελόνα είχαν εγκρίνει προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και επέκταση του «Καμπ Νόου», αλλά και για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στη γύρω περιοχή. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνταν από τον Μάιο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2021. Το συγκεκριμένο σχέδιο, όμως, δεν προχώρησε ποτέ όπως είχε προβλεφθεί.

Όταν ο Ζοάν Λαπόρτα επέστρεψε στην προεδρία τον Μάρτιο του 2021, ο προηγούμενος προϋπολογισμός εγκαταλείφθηκε. Έγιναν αλλαγές τόσο στον σχεδιασμό όσο και στον τρόπο κατασκευής και εγκρίθηκε ένα νέο οικονομικό πλαίσιο ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Για την εκτέλεση του έργου επιλέχθηκε η τουρκική κατασκευαστική εταιρεία Limak, με την Μπαρτσελόνα να αναφέρει ότι η πρότασή της συνδύαζε χαμηλότερο κόστος και ταχύτερη ολοκλήρωση σε σχέση με τις υπόλοιπες υποψηφιότητες. Το 2023, μάλιστα, Μπαρτσελόνα και Limak υπολόγιζαν ότι το νέο γήπεδο θα ήταν πλήρως έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.