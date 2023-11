Την απόκτηση και των δύο Ζοάο, Φέλιξ και Κανσέλο, θέλει η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Ντέκο.

Μια από τις χειρότερες περιόδους από την ημέρα που την ανέλαβε ο Τσάβι διανύει αυτό το διάστημα η Μπαρτσελόνα. Μπορεί οι «μπλαουγκράνα» να επικράτησαν της Αλαβές με 2-1 και να διατήρησαν την απόσταση των τεσσάρων βαθμών από την πρώτη Χιρόνα, ωστόσο η εικόνα που εμφανίζουν δεν είναι η καλύτερη δυνατή.

Οι Καταλανοί ωστόσο έχουν ήδη στρέψει το ένα τους βλέμμα στην επόμενη σεζόν, καθώς σύμφωνα με τον Ντέκο, ο σύλλογος θέλει να ντύσει τους δύο Ζοάο, Φέλιξ και Κανσέλο, μόνιμα στα «μπλαουγκράνα».

Όπως δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, παρά την κακή περίοδο που διανύει η ομάδα, οι δύο Πορτογάλοι έχουν ικανοποιήσει με τη γενικότερη απόδοση τους μέσα στη σεζόν και η επιθυμία του συλλόγου είναι να βρίσκονται στο ρόστερ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θέλουμε να τους κρατήσουμε και την επόμενη σεζόν και για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι πολύ σημαντικοί για εμάς και είναι χαρούμενοι εδώ. Είναι νωρίς αλλά θα σκεφτούμε τις διαπραγματεύσεις και για τους δύο, καθώς είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί τους», δήλωσε ο Πορτογάλος.

