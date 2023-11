Δημοσίευμα που έρχεται για να ταρακουνήσει τα ευρωπαϊκά νερά έρχεται από την Ισπανία, με την «AS» να αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να «σπάσει» τη μυστική ρήτρα που φέρεται να έχει ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο συμβόλαιο του με την Μάντσεστερ Σίτι.

Έτοιμη να πυροδοτήσει μια από τις μεγαλύτερες «βόμβες» των τελευταίων ετών είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Τουλάχιστον, έτσι υποστηρίζουν οι Ισπανοί, οι οποίοι γράφουν ότι η Βασίλισσα εξετάζει από τώρα, το ενδεχόμενο να «σπάσει» τη φερόμενη «μυστική» ρήτρα που έχει ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο συμβόλαιο του με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία θα έχει ισχύ από το καλοκαίρι του 2024.

Σύμφωνα με την «AS», στο στρατόπεδο της Ρεάλ επικρατεί ησυχία, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ ετοιμάζει μια πολύ μεγάλη και σπουδαία επιθετική μεταγραφή, η οποία θα αλλάξει ολοκληρωτικά το επίπεδο της μαδριλένικης ομάδας. Όπως αποκαλύπτουν οι Ισπανοί, ο λόγος που η Ρεάλ τοποθετήθηκε επισήμως για το θέμα του Μπαπέ, είναι το «project Χάαλαντ».

Η Βασίλισσα φέρεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να «πατήσει» πάνω στη ρήτρα των 200 εκατομμυρίων ευρώ που φημολογείται ότι έχει ο Χάαλαντ στο συμβόλαιο του με τη Σίτι. Μια ρήτρα την οποία ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει καμία πλευρά μέχρι στιγμής, καθώς τόσο η Μάντσεστερ Σίτι, όσο και η πλευρά του Νορβηγού επιθετικού, έχουν κρατήσει κλειστά τα χαρτιά τους, κάτι που ωστόσο ίσως και να τους... προδίδει.

🚨 Real Madrid may decide to trigger Erling Haaland's Manchester City release clause when it comes into play next summer, which is believed to be around £174m.



(Source: AS) pic.twitter.com/t128Lo5J8G