Ανατρεπτικές πληροφορίες από την «Carrusel», η οποία αποκαλύπτει πως η Ρεάλ αποφάσισε να μην κινηθεί για την απόκτηση του Μπαπέ ακόμα κι αν μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι!

Τίτλοι τέλους στο σίριαλ του Κιλιάν Μπαπέ; Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η ισπανική εκπομπή «Carrusel», η κάνει κάνει λόγο για αλλαγή σχεδίων στη Ρεάλ Μαδρίτης που για πρώτη φορά δεν συμπεριλαμβάνουν τον Γάλλο αστέρα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες οι Μαδριλένοι δεν πρόκειται να κινηθούν το καλοκαίρι για τον 24χρονο επιθετικό, ακόμα κι αν ο τελευταίος αποφασίσει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Παρί που εκπνέει σε μερικούς μήνες.

Οι λόγοι πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση είναι κυρίως οικονομικοί και αθλητικοί, μιας και στη Μαδρίτη προβληματίζονται από τον γιγαντιαίο μισθό αλλά και το μπόνους υπογραφής που απαιτεί ο Μπαπέ.

Επιπλέον το ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο της Ρεάλ εστιάζει σε μεταγραφές νεαρών ποδοσφαιριστών όπως οι Μπέλινγχαμ, Καμαβινγκά και Έντρικ, τη στιγμή που ο Γάλλος την επόμενη σεζόν θα κλείσει τα 26 του χρόνια.

Όλα αυτά φαίνεται πως ανάγκασαν τη Ρεάλ να τερματίσει την πολυετή καταδίωξη του Κιλιάν Μπαπέ, σε ένα σενάριο που έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την επίσημη διάψευση από πλευράς Βασίλισσας για φερόμενες επαφές που διατηρούσε με τον επιθετικό της Παρί.

🚨‼️ AMPLIACIÓN | MBAPPÉ NO jugará en el REAL MADRID



🗣️ Informa @JGALLEGOonfire



❌ El club blanco no tiene prevista la incorporación del francés aunque este decida no ampliar su vinculación con el PSG y salir libre el próximo verano



➕TODOS LOS DETALLES https://t.co/RfcwfG3PNd pic.twitter.com/kB1RNWuVyP