Θέση πάνω στα δημοσιεύματα που θέλουν την Μπαρτσελόνα να σκέφτεται τον δανεισμό του Λιονέλ Μέσι τον Γενάρη πήρε ο Τζουάν Λαπόρτα.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να έχει βάλει τέλος σε κάθε πιθανό σενάριο επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο στη Βαρκελώνη συνεχίζουν να γράφουν με μανία για έναν ενδεχόμενο δανεισμό του Αργεντινού στους «μπλαουγκράνα» τον επόμενο Γενάρη.

Πάνω στο θέμα χρειάστηκε να μιλήσει επισήμως και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα. Ο διοικητικός ηγέτης των Καταλανών μίλησε για πρώτη φορά πάνω στο ζήτημα και ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα όσα είπε προ ημερών ο «pulga», τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα, καθώς ανέφερε ότι ο Αργεντινός είχε την ευκαιρία να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο εκείνος επέλεξε την Ίντερ Μαϊάμι.

«Δανεικός ο Μέσι; Του κάναμε πρόταση πριν ξεκινήσει η σεζόν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Ο Λέο μας ανακοίνωσε την απόφαση του και τη σεβαστήκαμε», δήλωσε ο Λαπόρτα.

🇦🇷 Barça president Laporta: “Messi on loan? We offered Messi to return at the beginning of the season… no talks took place now”.



“Leo told us his decision and so we respected him”. pic.twitter.com/OylcF1Iz89