Με ένα απλό και κατηγορηματικό «όχι» ο Λιονέλ Μέσι... διέλυσε οποιαδήποτε φήμη αποχώρησής του από την Ίντερ Μαϊάμι και το MLS τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Δεν... πάει πουθενά ο Λιονέλ Μέσι που «έλαμψε» ξανά στο παιχνίδι της Αργεντινής κόντρα στο Περού και απέδειξε πως ακόμα και τώρα απλά δεν ... συγκρίνεται με κανέναν άλλο. Τον τελευταίο καιρό οι φήμες γύρω από το όνομά του οργιάζουν, όχι μόνο όσον αφορά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας αλλά και όσον αφορά το μέλλον του.

Σε δηλώσεις του πάντως μετά την παράστασή του με την Αλμπισελέστε, ο 36χρονος επιβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το MLS.

Και το έκανε μάλιστα με τον πιο απλό, λιτό και απέριττο τρόπο. «Όχι», ήταν η ξεκάθαρη απάντησή του όταν ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να παίξει σε κάποιον άλλον σύλλογο δανεικός, με τον Αργεντινό να κάνει... θρύψαλα τις όποιες φήμες.

Messi put to rest any speculation that he will leave Inter Miami on loan to play for another club once MLS season ends 😅 pic.twitter.com/urCdW7bwhH