Σοβαρότερος από ότι είχε εκτιμηθεί αρχικά είναι ο τραυματισμός του Ζιλς Κουντέ στην Μπαρτσελόνα. Πέντε εβδομάδες εκτός ο Γάλλος, χάνει και το Clasico.

Πιο σοβαρή από ότι περίμεναν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, είναι τελικά η ζημιά που υπέστη ο Ζιλς Κουντέ στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γρανάδα για την 9η αγωνιστική της La Liga.

Παρότι ο Τσάβι δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι ο Γάλλος ήταν καλά, το πρόβλημα που αποκόμισε στο γόνατο ο 24χρονος δεν ήταν τόσο... αθώο. Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο Κουντέ έχει ζημιά στον πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει για τουλάχιστον πέντε εβδομάδες.

