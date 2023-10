Μπαρτσελόνα: Το «όπλο» της περασμένης σεζόν έχει μετατραπεί σε... κρυπτονίτη

Τα προβλήματα στην άμυνα της Μπαρτσελόνα είναι ολοφάνερα, με τα στατιστικά να επαληθεύουν την εικόνα των «μπλαουγκράνα» στα μετόπισθεν.

Σε μια ακόμη απώλεια υπέπεσε το βράδυ της Κυριακής (8/10) η Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» δεν τα κατάφεραν απέναντι στη Γρανάδα και έμειναν στο 2-2, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να αφήνει την ομάδα του Τσάβι στο -3 από την κορυφή.

Οι Καταλανοί δεν ήταν σε καλή βραδιά, με τη Γρανάδα να βγάζει στη φορά τα πολλά αμυντικά κενά που παρουσιάζει η Μπαρτσελόνα μέχρι στιγμής. Μια εικόνα την οποία η Μπαρτσελόνα την είχε δείξει ελάχιστες φορές την περασμένη σεζόν, καθώς η άμυνα ήταν το μεγάλο της «όπλο» στο μεγαλύτερο διάστημα της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Την περασμένη σεζόν στην La Liga, χρειάστηκε να περάσουν 31 αγωνιστικές για να δεχτεί 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Φέτος τα έχει ήδη «πατήσει», καθώς έπειτα από 9 αγωνιστικές η ομάδα του Τσάβι έχει δεχτεί 10 γκολ, με τον Τερ Στέγκεν και τους αμυντικούς των «μπλαουγκράνα» να παρουσιάζουν πολλά προβλήματα στην πίσω πτέρυγα.

Goals conceded by Barcelona in La Liga:



2022/23: 9 goals in the first 30 rounds.



2023/24: 10 goals in the first 9 rounds.