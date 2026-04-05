Η Ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δημοσιοποίησε τον διάλογο του διαιτητή με τον VAR, που έφερε ακύρωση της κόκκινης κάρτας στον Ζεράρ Μαρτίν.

Ένα πολύ σπουδαίο διπλό στην οικονομία για τη μάχη του τίτλου της La Liga πήρε το βράδυ του Σαββάτου (4/4) η Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 1-2 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο».

Οι Καταλανοί είπαν «ευχαριστώ» στο δώρο της Μαγιόρκα, που νωρίτερα είχε σοκάρει με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης και άυξησαν τη διαφορά στο +7 από τους Μερένγκχες, 8 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, θύελλα αντιδράσεων έχει σηκώσει στην Ισπανία (και όχι μόνο) η απόφαση του διαιτητή, Ματέο Μπουσκέτς να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα που έδειξε στον Ζεράρ Μαρτίν, δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο αμυντικός της Μπάρτσα αφού πρώτα έδιωξε την μπάλα, πάτησε στον αστράγαλο τον Αλμάντα, με τον ρέφερι αρχικά να τον αποβάλλει.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή άλλαξε μετά από χρήση VAR, με τον Μπουσκέτς τελικά να δείχνει την κίτρινη στον παίκτη του Χάνσι Φλικ, και ενώ το σκορ ήταν στο 1-1. Στο πλαίσιο αυτό, η Ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δημοσίευσε τον διάλογο που είχαν ρέφερι και VAR, εξηγώντας τον ισχύοντα κανονισμό.

Συγκεκριμένα, για ανάλογες περιπτώσεις, ο «νόμος» λέει πως αν το πόδι κάνει φυσική κίνηση, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ακούσιο και να μην τιμωρηθεί με κόκκινη. Αυτό πάνω κάτω είπε και ο Μπουσκέτς στον Μελέρο Λόπεζ.

«Ματέο, προτείνω μια αναθεώρηση, ώστε να μπορέσεις να σκεφτείς μια πιθανή ανατροπή της κόκκινης κάρτας που έδειξες, σε παρακαλώ», ξεκίνησε ο VAR.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι μια ενέργεια όπου ο παίκτης της Μπαρτσελόνα παίζει την μπάλα κανονικά, ένα φυσιολογικό μέρος του παιχνιδιού, και στη συνέχεια η επαφή με τον παίκτη της Ατλέτικο συμβαίνει φυσικά.

Εντάξει, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα που έχει τον έλεγχο της μπάλας την παίζει και μετά την πατάει, κανονική δυναμική. Θα ακυρώσω την κόκκινη κάρτα και θα του δείξω την κίτρινη κάρτα, εντάξει;», «Σωστά, συμφωνώ», απάντησαν από το VAR.