Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα είχε συμφωνήσει με την Ίντερ την προηγούμενη εβδομάδα, όμως η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι κοντά στο να κάνει την ανατροπή και να τον «κλείσει».

Ανατροπή δεδομένων για τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα! Ο Ισπανός αμυντικός έπειτα από 11 χρόνια αποχωρεί από την Τσέλσι, συμφώνησε σε όλα με την Ίντερ την προηγούμενη εβδομάδα, όμως τελικά φαίνεται πως θα τον «κλέψει» η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Ροχιμπλάνκος κινήθηκαν «αποφασιστικά» και τη δεδομένη στιγμή είναι το φαβορί για το μέλλον του 34χρονου αμυντικού. Οι επαφές ανάμεσα στις δυο πλευρές είναι προχωρημένες και ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην αλλαγή σκηνικού είναιη επιθυμία της οικογένειας του, η οποία επιθυμεί την επιστροφή στην Ισπανία.

EXCL: Atlético Madrid have entered the race to sign César Azpilicueta. Told talks are very advanced now as player’s family is pushing to go back to Spain. 🚨⚪️🔴 #Atléti #CFC



Azpilicueta agreed personal terms with Inter on verbal basis last week but Atléti are now favourites. pic.twitter.com/AXh9te1D61