Σε συμφωνία με την πλευρά του Θέσαρ Αθπιλικουέτα για διετές συμβόλαιο συνεργασίας κατέληξε η Ίντερ, με τον Ισπανό να ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Τσέλσι μετά από έντεκα χρόνια.

Μια κοινή πορεία διάρκειας έντεκα χρόνων φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Θέσαρ Αθπιλικουέτα και Τσέλσι είναι μαζί από το 2012, όμως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ισπανός αμυντικός οδεύει προς άλλες πολιτείες.

Πολιτείες... ιταλικές, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχει συμφωνία για διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ίντερ που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Από την πλευρά της η ομάδα του Λονδίνου δεν πρόκειται να μπει εμπόδιο στα σχέδια των Νερατζούρι κα θα επιτρέψει την αποχώρηση του 33χρονου, τερματίζοντας το συμβόλαιο που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Θυμίζουμε πως ο αγωνιστικός χρόνος του Αθπιλικούετα είχε συρρικνωθεί στην Τσέλσι την προηγούμενη σεζόν, με τον Ισπανό να καταγράφει 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις αλλά τις περισσότερες φορές ως αλλαγή.

César Azpilicueta wants to try a new experience and discussions are ongoing with Chelsea to leave the club despite being under contract until 2024. 🔵 #CFC



Inter, working on Azpilicueta deal as he wants the move. pic.twitter.com/zfpr60rwzd