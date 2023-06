Ο Μπενζεμά έλυσε συμβόλαιό του με την Ρεάλ Μαδρίτης και αναμένεται να βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στην Σαουδική Αραβία για να υπογράψει με την Αλ-Ιτιχάντ.

Η επίσημη λύση του συμβολαίου του Καρίμ Μπενζεμά με την Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το μοναδικό βήμα που απέμενε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Αλ-Ιτιχάντ και στην υπογραφή ενός πλουσιοπάροχου, και κάτι παραπάνω, συμβολαίου με τον αραβικό σύλλογο.

Τώρα που αυτό το «εμπόδιο» έφυγε από την μέση, ο δρόμος άνοιξε για διάπλατα για τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του. Σύμφωνα μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει ήδη δρομολογηθεί το ταξίδι του στην Σαουδική Αραβία για την ερχόμενη εβδομάδα.

Είναι πολύ πιθανό μέχρι την Τετάρτη (07/06) να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυπικές διαδικασίες που απομένουν για την μεταγραφή του και να υπάρξει τότε η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του από την Αλ-Ιτιχάντ.

