Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία ο Καρίμ Μπενζεμά εξετάζει σοβαρά πρόταση 200 εκατομμυρίων ευρώ από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για τα επόμενα δυο χρονιά και είναι κοντά στην αποχώρηση του από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

«Βόμβα» στην Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Καρίμ Μπενζεμά έλαβε πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για δυο χρόνια και την εξετάζει πολύ σοβαρά. Εκτός από τα εξωφρενικά χρήματα ο Γάλλος επιθετικός θα κρατήσει τα δικαιώματα της εικόνας του. Η ομάδα που έκανε την πρόταση δεν κατονομάζεται μέχρι στιγμής, όμως τελευταία υπήρξε προσέγγιση από την Αλ Ιτιχάντ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία ο 35χρονος σέντερ φορ είναι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο, όμως ακόμα δεν έχει καταλήξει στην οριστική του απόφαση. Η υπόθεση αναμένεται να μην «τραβήξει» πολύ χρονικά και μέσα στην εβδομάδα ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και αρχηγός της Βασίλισσας θα ενημερώσει την διοίκηση του κλαμπ για την απόφαση του. Το μόνο δεδομένο είναι πως οι Μερένγκες θα σεβαστούν την επιθυμία του.

🚨💣 CONFRIMS: @Marca’s @jfelixdiaz



Karim Benzema is close to LEAVING, decision not 100% done yet. ❌ https://t.co/sWZe3nDFlq