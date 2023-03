Και επίσημα θα προχωρήσει σε προσωρινή μετακόμιση η Μπαρτσελόνα, η οποία, εξαιτίας εργασιών ανακαίνισης στο Camp Nou, την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Μοντζουίκ της Βαρκελώνης.

Η σχέση της Μπαρτσελόνα και του Camp Nou μπαίνει σε παύση! Κι αυτό διότι, οι Μπλαουγκράνα θα αναγκαστούν να ζήσουν σε ένα νέο «σπίτι» όσο η παραδοσιακή τους έδρα θα περάσει από την απαραίτητη ανακαίνιση.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα λοιπόν, οι Καταλανοί ενημέρωσαν την ομοσπονδία της χώρας πως την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στο, χωρητικότητας 55.926 θέσεων, Ολυμπιακό Στάδιο του Μοντζουίκ, το οποίο βρίσκεται στη Βαρκελώνη και στο παρελθόν έχει αποτελέσει έδρα και της Εσπανιόλ.

Όσον αφορά το Camp Nou, αν όλα πάνε καλά και η Μπάρτσα καταφέρει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ύψους 1.5 δις την οποία αξιώνει, υπολογίζεται πως οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2024.

