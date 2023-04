Δημοσίευμα φέρνει στο φως την επίθεση του Φεντερίκο Βαλβέρδε στον Αλεξ Μπαένα μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Βιγιαρεάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε από την Βιγιαρεάλ μέσα στην έδρα της με 3-2 κι η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο +15 και μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, πέρα από την ήττα, έρχεται άλλο ένα αρνητικό θέμα για τη «βασίλισσα». Σύμφωνα με το ESPN, ο Βαλβέρδε, μετά το ματς πήγε και γρονθοκόπησε τον Μπαένα, επειδή εκείνος του προσέβαλε το αγέννητο παιδί του.

«Κλάψε τώρα που ο γιος σου δεν πρόκειται να γεννηθεί», φέρεται να είναι η ατάκα που του είπε ο Μπαένα στο προηγούμενο ματς που είχαν διασταυρωθεί οι δύο ομάδες. Ετσι, ο Βαλβέρδε τον περίμενε στο πάρκινγκ και τον χτύπησε στο πρόσωπο, όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα.

Η Βιγιαρεάλ έχει επικοινωνήσει με τον παίκτη της και είναι στο χέρι του το αν θα καταθέσει μήνυση.

Federico Valverde punched Alex Baena after Madrid's defeat to Villarreal, sources have confirmed to ESPN. Valverde reacted angrily to alleged remarks that Baena made about his unborn child, sources said. Valverde and his partner Mina Bonino had a miscarriage scare in February. pic.twitter.com/0Q8Xr8Dtsq

🚨👊 Valverde waited for Baena in the car park after the R.Madrid-Villarreal game and punched him in the face.



This was due to Baena saying to Valverde last match: "Cry now that your son is not going to be born." — another comment was repeated like this today, reports @marca. pic.twitter.com/3bE7vmvMhT