Με δύο γκολάρες του Σάμου Τσουκουέζε, η τρομερή Βιγιαρεάλ νίκησε την αναποτελεσματική (και γεμάτη αλλαγές) Ρεάλ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (3-2) και, αν η Μπαρτσελόνα νικήσει εντός έδρας την Τζιρόνα (Δευτέρα 10/04, 22:00), θα αφήσει 15 βαθμούς πίσω τους Μαδριλένους.

Παραμένει φουλ στο «κόλπο» του Champions League, πιθανότατα θα κατακτήσει το Κύπελλο, αλλά το πρωτάθλημα πρέπει να αρχίσει να το αποχαιρετάει. Μετά την τεσσάρα επί της Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης προσγειώθηκε ανώμαλα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» από τη Βιγιαρεάλ (2-3) και, αν η πρωτοπόρος Μπάρτσα νικήσει στην έδρα της την Τζιρόνα (Δευτέρα 10/04, 22:00), θα βρεθεί στο +15 από τους Μαδριλένους, στη μάχη (;) για την κατάκτηση της La Liga.

Ο Κάρλο Αντσελότι, με το μυαλό στον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την Τσέλσι (Τετάρτη 12/04, 22:00), άφησε εκτός αρχικής ενδεκάδας τους Ντάνι Καρβαχάλ, Έντερ Μιλιτάο, Λούκα Μόντριτς, Τόνι Κρόος, Φεδερίκο Βαλβέρδε και Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Ο Κίκε Σετιέν, χωρίς τους Ραούλ Αλμπιόλ, Ετιέν Καπουέ, Φρανσίς Κοκλέν και Ζεράρ Μορένο, δεν είχε ακόμα στη διάθεσή του τον Νικολάς Τζάκσον λόγω τιμωρίας, ξεκινώντας τον Αΐσα Μαντί στο κέντρο της άμυνας και τον Ραμόν Τεράτς στην μεσαία γραμμή.

Οι γηπεδούχοι ζορίστηκαν στο ξεκίνημα από την πίεση ψηλά των φιλοξενούμενων αλλά, όταν ξεπέρασαν την πρώτη ζώνη άμυνας, άρχισαν να γίνονται απειλητικοί για την εστία του Πέπε Ρέινα.

Και, μετά από μια καλή ευκαιρία του Βινίσιους Ζούνιορ, κατάφεραν να προηγηθούν (15’) όταν μετά από συνδυασμό των Μάρκο Ασένσιο και Βινίσιους μέσα στην περιοχή και γύρισμα του πρώτου, η μπάλα κόντραρε στον Πάου Τόρες και κατέληξε στο βάθος των κίτρινων διχτυών.

Το αυτογκόλ δεν πτόησε την ομάδα του Κίκε Σετιέν, η οποία απάντησε με καλή ευκαιρία του Άλεξ Μπαένα, προτού ο 40άρης Ρέινα κάνει διπλή, εξαιρετική απόκρουση σε σουτ των Καρίμ Μπενζεμά και Ροντρίγκο.

Μετά το πρώτο 20λεπτο, η Βιγιαρεάλ πήρε τα ηνία του αγώνα, με την μπάλα πάντως να πηγαίνει πάνω – κάτω, με ευκαιρίες εκατέρωθεν με Σάμου Τσουκουέζε, Λούκας Βάθκεθ, Ροντρίγκο και Τζιοβάνι Λο Σέλσο.

Με βάση την αγωνιστική του εικόνα, το Κίτρινο Υποβρύχιο άξιζε την ισοφάριση και την πέτυχε στο 39’ όταν ο Τσουκουέζε στο ύψος της μεγάλης περιοχής «χόρεψε» με απίθανη κίνηση τον Νάτσο και πλάσαρε εύστοχα τον Τιμπό Κουρτουά για το 1-1.

Chukwueze sent nacho to the shops pic.twitter.com/ybUTGuZmIA