Ολοένα και πληθαίνουν τα προβλήματα τραυματισμών στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, με τον Αντρέας Κρίστενσεν να γίνεται ο τελευταίος που θα απουσιάσει από τη ρεβάνς του Κυπέλλου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τσάβι να... πονοκεφαλιάζει.

Κάποιου είδους «κατάρα» δείχνει να πλανάται πάνω από την Καταλονία, αφού η Μπαρτσελόνα δείχνει να έχει μετατραπεί σε... νοσοκομείο λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη ρεβάνς των ημιτελικών του Copa Der Rey απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (05/04). Ο Αντρέας Κρίστενσεν έγινε ο τελευταίος που θα αναγκαστεί να απουσιάσει από το σπουδαίο ματς, μιας και οι Μπλαουγκράνα ανακοίνωσαν πως ο Δανός στόπερ θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις με τέσσερις εβδομάδες, εξαιτίας ενός προβλήματος στην αριστερή γάμπα.

Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εκεί, αφού ήδη στο απουσιόλογιο του Τσάβι εν όψει Clasico υπάρχουν τα ονόματα των, επίσης νοκ-άουτ, Πέδρι και Ντεμπελέ αλλά και αυτά των Ντε Γιόνγκ και Αραούχο που «τρέχουν» για να προλάβουν.

