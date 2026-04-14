Η UEFA χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την καταγγελία της Μπαρτσελόνα για πέναλτι του Πιούμπιλ
Ο πρώτος αγώνας των προημιτελικών του Champions League ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης, στον οποίο οι «κολτσονέρος» επικράτησαν με 0-2, «στιγματίστηκε» έντονα από τα παράπονα των «Μπλαουγκράνα» για τη διαιτησία και πιο συγκεκριμένα για μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, όπου θεωρούν πως θα έπρεπε να έχει δοθεί πέναλτι και κόκκινη κάρτα στον Μαρκ Πιούμπιλ.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, ήταν «απαράδεκτο» το ότι ο αμυντικός των Ροχιμπλάνκος (ο οποίος είχε ήδη κίτρινη κάρτα), σταμάτησε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή, πριν ο Μούσο δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και δεν του καταλογίστηκε καμία παράβαση.
Τα ανώτερα στελέχη του συλλόγου της Βαρκελώνης έκαναν επίσημη καταγγελία στην UEFA για τη συγκεκριμένη φάση, με τη διοργανώτρια αρχή να κρίνει κατηγορηματικά πως δεν υπήρξε τίποτα αξιόποινο σε αυτό το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη διαμαρτυρία ως «απαράδεκτη».
Δείτε ΕπίσηςΜπαρτσελόνα και Φλικ διαμαρτυρήθηκαν για το ύψος του χορταριού στο «Μετροπολιτάνο»: Πόσα εκατοστά πρέπει να είναι σύμφωνα με την UEFA
Αναλυτικότερα, με επίσημη δηλώση της το απόγευμα της Τρίτης (13/04) η αρμόδια αρχή αναφέρει πως: «Μετά τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League της UEFA που διεξήχθη την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα υπέβαλε ένσταση σχετικά με απόφαση διαιτησίας. Στις 13 Απριλίου 2026, η Επιτροπή Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχικών της UEFA κήρυξε την ένσταση απαράδεκτη».
🚨 UEFA statement announce Barcelona complaint against referee following game vs Atlético last week is “inadmissible”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026
“Following Champions League quarter-final first leg played on Wednesday 8 April 2026 between FC Barcelona and Atlético de Madrid, Barcelona filed a protest… pic.twitter.com/mIqHGZkMZP
- Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα: Η UEFA απάντησε στο αίτημα των Καταλανών, τι συμφώνησαν οι ομάδες
- Champions League: Το μυθικό ρεκόρ του Σιμεόνε που καλείται να «σπάσει» η Μπαρτσελόνα
- Μπαρτσελόνα και Φλικ διαμαρτυρήθηκαν για το ύψος του χορταριού στο «Μετροπολιτάνο»: Πόσα εκατοστά πρέπει να είναι σύμφωνα με την UEFA