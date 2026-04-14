Η UEFA χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την καταγγελία της Μπαρτσελόνα για πέναλτι του Πιούμπιλ

Η UEFA απέρριψε τις καταγγελίες της Μπαρτσελόνα και τάχθηκε υπέρ της Ατλέτικο Μαδρίτης, αναφορικά με το «handball» του αμυντικού των «ροχιμπλάνκος», Μαρκ Πιούμπιλ.

Ο πρώτος αγώνας των προημιτελικών του Champions League ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης, στον οποίο οι «κολτσονέρος» επικράτησαν με 0-2, «στιγματίστηκε» έντονα από τα παράπονα των «Μπλαουγκράνα» για τη διαιτησία και πιο συγκεκριμένα για μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, όπου θεωρούν πως θα έπρεπε να έχει δοθεί πέναλτι και κόκκινη κάρτα στον Μαρκ Πιούμπιλ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, ήταν «απαράδεκτο» το ότι ο αμυντικός των Ροχιμπλάνκος (ο οποίος είχε ήδη κίτρινη κάρτα), σταμάτησε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή, πριν ο Μούσο δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και δεν του καταλογίστηκε καμία παράβαση.

Τα ανώτερα στελέχη του συλλόγου της Βαρκελώνης έκαναν επίσημη καταγγελία στην UEFA για τη συγκεκριμένη φάση, με τη διοργανώτρια αρχή να κρίνει κατηγορηματικά πως δεν υπήρξε τίποτα αξιόποινο σε αυτό το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη διαμαρτυρία ως «απαράδεκτη».

Αναλυτικότερα, με επίσημη δηλώση της το απόγευμα της Τρίτης (13/04) η αρμόδια αρχή αναφέρει πως: «Μετά τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League της UEFA που διεξήχθη την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα υπέβαλε ένσταση σχετικά με απόφαση διαιτησίας. Στις 13 Απριλίου 2026, η Επιτροπή Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχικών της UEFA κήρυξε την ένσταση απαράδεκτη».