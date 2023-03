Ο Πέδρι έχασε τα περασμένα δύο Clasico λόγω τραυματισμού στον μηρό και δεν θα είναι έτοιμος ούτε στη ρεβάνς (5/4, 22:00) καθώς υπέστη υποτροπή, με την επιστροφή του να μετατίθεται στα μέσα Απριλίου.

Παραπάνω από το αναμενόμενο θα κρατήσει η απουσία του Πέδρι από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα.

Ο Ισπανός μέσος βρισκόταν εδώ και έναν μήνα στα «πιτς» με τραυματισμό στον δεξιό μηρό, έχασε το πρώτο από τα τρία απανωτά Clasico και υπήρξε η εκτίμηση ότι θα είναι ετοιμοπόλεμος για το προ ημερών ντέρμπι πρωταθλήματος στο «Καμπ Νόου». Ωστόσο, όχι απλά δεν πρόλαβε να τεθεί στη διάθεση του Τσάβι, αλλά σύμφωνα με το «Catalunya Radio» υπέστη υποτροπή και το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει πως θα κάνει την επάνοδό του σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες!

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από τη ρεβάνς των ημιτελικών του Κόπα Ντελ Ρέι στη Βαρκελώνη (1-0 υπέρ της Μπαρτσελόνα το ματς της Μαδρίτης) και όλα υποδεικνύουν πως θα είναι και πάλι διαθέσιμος περίπου στα μέσα Απριλίου.

