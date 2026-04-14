Ο Λαμίν Γιαμάλ έπλεξε το εγκώμιο του Νεϊμάρ, τον οποίο χαρακτήρισε πρότυπό του στη συνέντευξη τύπου ενόψει του επαναληπτικού της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα (14/4, 22:00) για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα οι Ροχιμπλάνκος κέρδισαν με 2-0 στο Καμπ Νου και έχουν προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ενόψει του αποψινού αγώνα, ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε στη συνέντευξη τύπου και μεταξύ άλλων, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Βραζιλιάνο αστέρα και πρώην άσο της Μπάρτσα, Νεϊμάρ.

Ο Ισπανός σταρ των Μπλαουγκράνα είπε χαρακτηριστικά... «Είναι ένας παίκτης που έχει στιγματίσει την παιδική μου ηλικία, είναι πρότυπό μου και είμαι ευγνώμων για ό,τι έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του νεαρού σταρ:

«Τον έχω δει πολλές φορές, τον έχω δει και από κοντά επίσης. Πιστεύω ότι ο Νεϊμάρ είναι ένας παίκτης που έχει στιγματίσει την παιδική μου ηλικία, είναι πρότυπό μου και είμαι ευγνώμων για ό,τι έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι είναι έμπνευση για όλους μας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο αγοράζεις εισιτήριο για να τον δεις. Είναι ένας παίκτης που ακόμα και τρεις μέρες μετά τον αγώνα, τον ξαναβλέπεις απλά για να δεις και πάλι τις κινήσεις του. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έχει δώσει στο άθλημα και ελπίζω να βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο».