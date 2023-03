Το δέσιμο του Λουίς Σουάρες με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ιδιαίτερο κι όπως φαίνεται αναλλοίωτο με τον Ουρουγουανό να παρακολουθεί το ματς των «ροχιμπλάνκος» με τη Βαλένθια.

Το καλοκαίρι του 2020 η Μπαρτσελόνα ενημέρωνε με πολύ άκομψο τρόπο -με ένα τηλεφώνημα- τον Λουίς Σουάρες ότι δεν τον υπολογίζει. Ο Ουρουγουανός επιθετικός πήρε μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αναγεννήθηκε, της χάρισε ένα πρωτάθλημα και δέθηκε με τον σύλλογο πολύ, παρά τα μόλις δύο χρόνια παραμονής του.

Το ιδιαίτερο δέσιμο του πολύπειρου επιθετικού με τους «ερυθρόλευκους» της ισπανικής πρωτεύουσας φάνηκε τόσο στο «αντίο» του όπου η κάμερα τον έπιασε να δακρύζει τότε στον πάγκο του «Wanda Metropolitano» και επιβεβαιώνεται και μετά τις εικόνες που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου από το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Σουάρες που πλέον αγωνίζεται στην Γκρέμιο «πιάστηκε» να παρακολουθεί την Ατλέτικο καθώς έφθανε με τους συμπαίκτες του στο ξενοδοχείο της ομάδας.

Για του λόγου το αληθές δείτε:

Luis Suárez watching Atleti’s game while he was with his Gremio teammates arriving in the team hotel. 🥹🫶



[📸 @lucaasuyy04 @MercadoATM] pic.twitter.com/GLv1gaKVE4