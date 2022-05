Δυο χρόνια νωρίτερα, ο Λουίς Σουάρες μάθαινε με παντελώς άκομψο τρόπο πως η Μπαρτσελόνα δεν τον ήθελε άλλο. Τώρα, στην Ατλέτικο έλαβε την αγάπη που του αξίζει από τον κόσμο, με μόλις δυο χρόνια προσφοράς κι ένα πρωτάθλημα...

Ο Σουάρες το βράδυ της Κυριακής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο Wanda Metropolitano στη δεύτερη και τελευταία του χρονιά στην Ατλέτικο Μαδρίτης και αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο δάκρυσε. Ο κόσμος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και για τη μαγική περσινή σεζόν, κατά την οποία ο Ουρουγουανός επιθετικός βοήθησε σε τρομερό βαθμό για την κατάκτηση της LaLiga.

Το καλοκαίρι του 2020 ο Λουίς Σουάρες μάθαινε από ένα τηλεφώνημα ότι πλέον δεν τον εκτιμούσαν στην Μπαρτσελόνα και ότι θα τον άφηναν ν' αποχωρήσει ελεύθερος. Ο Σουάρες έκλαψε στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου, όμως, δεν μπορούσε να πιστέψει πως η ομάδα την οποία αγάπησε και στην οποία έκανε τρομερά πράγματα μαζί με τους Μέσι και Νεϊμάρ, του φέρθηκε έτσι. Τον έδιωξε με ένα τηλεφώνημα.

Του έδειξε πως ως οργανισμός δεν είχε την άρτια επαγγελματική συμπεριφορά και αντιμετώπιση προς έναν άνθρωπο, για να του ανακοινώσει κατ' ιδίαν το φινάλε της συνεργασίας τους.

Ο Σουάρες έχοντας αναδειχθεί Πρωταθλητής Ισπανίας το 2021 έκλαιγε στο γήπεδο μιλώντας με τα αγαπημένα του πρόσωπα στο κινητό, έχοντας θυμηθεί πως οι «μπλαουγκράνα» του έδειξαν μηδαμινή εκτίμηση, ενώ τώρα, ο κόσμος της Ατλέτικο του αναγνώρισε απλά την πολύ καλή διετία.

«Σε ευχαριστούμε Λούτσο που μας έκανε Πρωταθλητές» έγραφε ένα μεγάλο πανό, ο Ουρουγουανός δεν συγκράτησε τη συγκίνησή του, περπάτησε στον αγωνιστικό χώρο με τα παιδάκια του και έλαβε τόση αγάπη και τόσο σεβασμό, όσο δεν είχε να του δώσει στο φινάλε η Μπαρτσελόνα...

Luis Suárez and his family say goodbye to the Metropolitano.



What is next for Lucho? pic.twitter.com/fwk8ncCa7L — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) May 15, 2022

‘Thank you Lucho for making us champions’



Atlético fans said goodbye to Luis Suárez after the club announced he would be leaving this summer ❤️ pic.twitter.com/RZhtp8oXrh — B/R Football (@brfootball) May 15, 2022